Yalova'da bir kişi, arkadaşının çaldığı saati mağazaya geri getirdi

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YALOVA (AA) - Yalova'da bir kişi, arkadaşından mağazadan çaldığı saati alıp aynı iş yerine teslim etti.

Süleymanbey Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde yer alan mağazaya giren kişi, çalışanların diğer müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilerek bir saat çaldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayı sonrası iş yerine gelen şüphelinin arkadaşı, çalınan saati çalışanlara teslim etti.

Saatin çalındığını fark edemeyen çalışanlar, güvenlik kamera görüntüsünü izlerken hırsızlık anına şahit oldu.

Arkadaşının saati çaldığını belirten kişinin çalışanlara, "Arkadaşım bunu çalmış. Ben bunu fark edince kendisini dövdüm. Saati de geri getirdim." diyerek mağazadan ayrıldığı ifade edildi.

Olayla ilgili işletme sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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