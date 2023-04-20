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Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

AA

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

YALOVA (AA) - Yalova'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.A. ve B.B'nin İstanbul'dan kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin bulunduğu otomobili Altınova ilçesi Tavşanlı beldesinde durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 2 kilo 500 gram skunk ele geçirdi.

Ekipler, ele geçirilen uyuşturucunun alıcısı olduğu belirlenen S.G'nin Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde bulunan evine ve iş yerine baskın yaptı.

Bu adreslerde yapılan aramalarda bulunan ruhsatlı tabanca, ruhsatsız tabanca, kurusıkıdan bozma tabanca, şarjör, taktik bıçak, 360 gram skunk, 23 uyuşturucu hap, bir adet yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap, 3 gram reçine esrar, 7 gram kenevir tohumu, 40 gram metamfetamin ile uyuşturucu alışverişinde kullanılacağı değerlendirilen 120 bin 820 liraya el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler Ş.A, B.B. ve S.G'nin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

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