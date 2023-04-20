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Cumhurbaşkanı adayı İnce, Yalova'da seçim irtibat bürosu açılışında konuştu:

AA

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Üçüncü bir yol lazım bize, o nedenle yollardayız. Merak etmeyin daha 25 gün var. Bu işi bitireceğiz, kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Cumhurbaşkanı adayı İnce, Yalova'da seçim irtibat bürosu açılışında konuştu:

YALOVA (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Üçüncü bir yol lazım bize, o nedenle yollardayız. Merak etmeyin daha 25 gün var. Bu işi bitireceğiz, kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Memleketi Yalova'ya gelen İnce, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda partililer tarafından karşıladı.

Partililerle bir süre çarşı merkezinde yürüyen İnce, vatandaşları selamladı.

İstanbul Caddesi'nde kurulan seçim irtibat bürosunun açılışında katılımcılara seslenen İnce, şöyle konuştu:

"Bu memleketi uçurumun kenarından alıp düzlüğe çıkaracağız. Ne Erdoğan'la olur ne de Erdoğan'ın eskileri ile olur. Üçüncü bir yol lazım bize, o nedenle yollardayız. Merak etmeyin daha 25 gün var. Bu işi bitireceğiz, kimsenin şüphesi olmasın. Bir yanda tek adam, öbür yanda tek aday. Ya biz tek adamdan bıktık, niye tek aday? 'Sandıklarda yarışalım, sonuç kötü olursa faturayı sana keseriz.' Yapma ya. Demek ki siz sonucun kötü olması için uğraşıyorsunuz. 17 parti bir araya gelmişsiniz, 11 büyükşehir var, trilyonlarca lira hazine yardımı var, gazeteleriniz televizyonlarınız var. Bu garibanın 2006 model bir otobüsü, bir de telefonu var. Bu iktidarı da bu muhalefeti de birlikte göndereceğiz. Alayını paketleyeceğiz."

Muharrem İnce, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.

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