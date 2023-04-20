Osmangazi Köprüsü'nde bayram tatili nedeniyle yoğunluk oluştu

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YALOVA (AA) - Osmangazi Köprüsü geçişlerinde, Ramazan Bayramı tatilinin başlaması nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatili için İstanbul-İzmir Otoyolu'nu tercih eden sürücüler, Kocaeli ile Yalova arasındaki Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk oluşturdu.

Köprüdeki hareketliliğin özellikle İzmir'e doğru gidiş yönünde arttığı, Yalova kent merkezine bağlantının sağlandığı kara yolunda da zaman zaman yoğunluk oluştuğu gözlendi.

Trafik ekipleri, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Gişeleri çıkışında belgelerini kontrol ettikleri sürücüleri, kurallara uymaları konusunda uyardı.

Bazı sürücüler, tatili memleketlerinde geçirmek üzere yola çıktıklarını belirterek, zaman kazandırdığı için köprüyü kullandıklarını ifade etti.

Osmangazi Köprüsü'nde, bayramın üçüncü gününde ise özellikle İstanbul istikametinde dönüş yoğunluğu bekleniyor.

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