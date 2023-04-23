7. Hersek Yağlı Güreşleri'nde Hüseyin Gümüşalan altın kemeri kazandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde bu yıl yedincisi düzenlenen Hersek Yağlı Güreşleri finalinde Tanju Gemici'yi yenen Hüseyin Gümüşalan, altın kemeri elde etti.

Altınova Belediyesi tarafından Hersek Er Meydanı'nda düzenlenen 7. Hersek Yağlı Güreşleri finali, birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününe denk gelmesi nedeniyle yoğun ilgi gören güreşler, güzel bir havada yapıldı.

Karşılaşmalarda başpehlivanlık mücadelesi veren güreşçilerden Hüseyin Gümüşalan

ile Tanju Gemici finalde karşılaştı.

Gemici'yi yenerek başpehlivan olan Gümüşalan, altın kemeri aldı. Üçüncülük karşılaşmasında ise Nedim Gürel rakibi Özkan Yılmaz'ı yendi.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, AA Muhabirine, tarihi Hersek köyünde düzenlenen finali tarihi dokuya uygun şekilde düzenlediklerini ifade etti.

Oral, "Ata sporumuzu burada yaşatmaya çalışıyoruz. Özellikle sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Ciddi bir şekilde katılım sağladılar. Sezonun ilk güreşlerinden birisi. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bu ata sporumuzu burada yaşatacağız. 400'ün üzerinde bir katılım oldu." dedi.

Güreşleri takip etmek için alana gelen Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ise ramazandan yeni çıkıldığı için pehlivanların tam hazır olmamasına rağmen güzel mücadeleler izlediklerini söyledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.