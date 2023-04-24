Çınarcık'ta depremzedeler yararına kermes düzenlendi

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi tarafından depremzede vatandaşlar yararına kermes düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgeye yardım faaliyetlerinin sürdüğü ilçede, Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri ve kursiyerlerinme geliri afetzedelere bağışlanmak üzere kermes açıldı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki kermesin açılışına, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer ve eşi Elif Soyer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Belediye Başkanı Soyer, kermeste kurulan tezgahları tek tek gezerek, usta öğreticiler ile kursiyerlerine kolaylıklar diledi.

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