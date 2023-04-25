Hobi amaçlı çektiği fotoğraflarla 15 yılda 140 dolayında kuş türünü fotoğrafladı

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YALOVA (AA) - Hobi amaçlı başladığı fotoğraf çekimini kuş gözlemciliğine dönüştüren emekli harita mühendisi Fatih Bülbül, gözlem yaptığı Hersek Lagünü'nde 15 yılda 140 dolayında kuş türü fotoğrafladı.

Türkiye'de farklı bölgelerde görev yaptıktan sonra 1992'de Yalova'ya yerleşen bir çocuk babası 59 yaşındaki harita mühendisi Fatih Bülbül, 2015 yılında emekli oldu.

Meslek hayatı boyunca doğa fotoğrafçılığı ile ilgilenen Bülbül, 8 yıldır Altınova Belediyesi tarafından korunan Hersek Lagünü'nde kuş gözlemciliği yapıyor.



Lagündeki kuş türlerinden 140'ını fotoğraflayan Bülbül, "Harita mühendisi olduğum için doğada arazi çalışmalarımız oluyordu. Bu zaman zarfında kuşları, doğayı görüyorsunuz. 30-35 yıl önce kuşlarla böyle bir ilgimiz oldu." dedi.



Bülbül, 10-15 yıl önce yaptıkları gözlemlerde 100 civarında kuş türünün olduğu alanda şu anda 253 tür bulunduğunu ifade etti.

Lagüne birçok yerden kuş gözlemcisi geldiğini aktaran Bülbül, "Dünyadaki çok önemli kuş gözlemcileri de buraya geliyor. Onlar da alandaki türlerin fotoğraflanmasına katkı sağlıyor ama ben yerleşik olduğum için 140 dolayında türe katkım oldu." diye konuştu.



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