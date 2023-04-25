Yalova'da, Safranbolu konseptli kedi evleri yapıldı

YALOVA (AA) - Yalova Belediyesi, vatandaşların talebi üzerine Safranbolu evi modeli kullanarak kediler için yeni barınma alanları yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğünün halkın talebi doğrultusunda Dörtyol Kavşağı girişinde sahipsiz hayvanların barınma ihtiyacını karşılayacak dekoratif evler tasarladı.

Daha önce Kız Kulesi konseptiyle Safran Deresi üzerine ördek evi, güvercinler için kuş evi yapan ekipler, yeni tasarlanan kedi evlerinde birçok kedinin barınmasını sağlamış olacak.

Kedi evlerinin ayrıca su ve mama noktaları da yer alırken, yapılan çalışma vatandaşlardan olumlu tepki aldı.

16 kedi ve 2 köpeğin bakımını evde üstlenen 61 yaşındaki Ruşen Büyükaksoy Acar, "Eskiden kutular falan vardı. Dün bunları görünce çok mutlu oldum. Etrafta kedi göremedim. Herhalde güzelliğe alışık değiller. Çok güzel olmuş cidden. Belediyemize bu tip ev yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Hem sokak hayvanları hem de evde bakımını yaptığımız hayvanlar için çok güzel alan olmuş." ifadelerini kullandı.

Üniversite hazırlık öğrencisi Aydın Nergiz ise "Yalova Belediyesinin bu güzergaha konuşlandırdığı kedi evleri buraya çok güzel oldu. Zaten böyle bir alana burada ihtiyaç vardı. Bende burada besleyenler arasındayım. Evler çok güzel olmuş. Havalar ısınıyor malum sokaklardaki hayvanlara bir kap su ve mama bırakabiliriz, herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konuya vesile oldukları için Yalova Belediyesi çalışanları ve Başkan Mustafa Tutuk'a teşekkür ediyorum. Her şey güzel bir Yalova için." değerlendirmesinde bulundu.

Sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyaçlarını karşılamak adına rutin besleme çalışmalarına da ekiplerin devam ettiğine yer verilen açıklamada, vatandaşlardan ise kapı önlerine bir kap su ve mama bırakmaları istendi.

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