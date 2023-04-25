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İBB Başkanı İmamoğlu, "Yalova Buluşması"na katıldı

AA

İBB Başkanı İmamoğlu, "Yalova Buluşması"na katıldı

YALOVA (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yalova Buluşması" programında vatandaşlara hitap etti.

İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, Yalova'yı İstanbul ile güçlü bir turizm şehri yapacaklarını söyledi.

Millet İttifakı'nın deprem riskine karşı bütün hazırlıklarını yaptığını belirten İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni bir dönem başlayacak. Sadece İstanbul'da değil, Yalova'da, Bursa'da, Kocaeli'nde, bütün Marmara Bölgesi'ni kapsayan bir plan dahilinde hareket edeceğiz. Bu ülkede deprem vergisi toplandı, nereye harcandığı belli değil. Her şeyin uçtuğu gibi bu da uçtu gitti ama biz bu şehirlerde hem kentsel dönüşümü amacına uygun olarak yapacağız hem de en doğru, en hızlı, vatandaş için en kolay şekliyle sağlamlaştıracağız. Yalnız Marmara Bölgesi'nin değil bütün Türkiye'nin depreme dayanıklı hale gelmesi için sonsuz mücadele vereceğiz."

İmamoğlu, Türkiye'de herkesin sağlam ve kaliteli yuvalarında yaşamasını, devlete olan güvenin huzuru ile uyanmasını istediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek isteyen İmamoğlu, "Bu ülkede demokrasiyi hakim kılacağız, değerlerini hatırlatacağız. Birbirini sevmeyi, üretmeyi, insanlarına Cumhuriyet ruhunu hatırlamayı ve özellikle egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu tekrar yaşatmak için iktidara geliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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