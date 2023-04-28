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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Yalova'da ziyaretlerde bulundu

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Yalova'da ziyaretlerde bulundu

YALOVA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Şimdi gerçekten AK Parti hükümetlerinin yaptığı icraatlara muhalefette yer alan hiçbir partinin hayaliyle bile yetişmesi mümkün değil." dedi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki Engelsiz Kafe'de partililerle bir araya gelen Yazıcı, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin siyasi olarak atılıma odaklandığı dönemlerde darbelerle durdurulmaya çalışıldığını söyledi.

AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2002'den itibaren yaptığı yatırım ve çalışmalarla Türkiye'ye önemli kazanımlar sağladığını belirten Yazıcı, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin 60 yıldan bu yana hayal ettiği, erişemediği ancak ilk defa dün erişmesinin gerçekleştiği nükleer güce sahip oluşumuzun törenini yaptık. 1956'da rahmetli Menderes teşebbüs etmiş, 60 darbesiyle gitmiş. 1970'teki cumhuriyet hükümeti istemiş ama her nasılsa bu işe başlayabilmek için ihtiyaç duyulan 100 milyon doları temin edemediği için başlayamamış. Merhum Turgut Özal, 8'inci Cumhurbaşkanımız, o da uğraşmış, Türkiye nükleer güce ulaşsın, sınıf değiştirsin, nükleer güce sahip devlet sınıfına dahil olsun. O da başaramamış."

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2010'da gündemine aldığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'nin dün gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Özal'ın, "Muhalifler bizim yaptıklarımıza hayalleriyle bile yetişemezler." sözünü anımsatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Şimdi gerçekten AK Parti hükümetlerinin yaptığı icraatlara muhalefette yer alan hiçbir partinin hayaliyle bile yetişmesi mümkün değil. Biz bu milletin arzu ettiği ve geleceğine dair ihtiyaç duyduğu, alacağı bütün üniteleri, gurur duyacağı bütün üniteleri milletin hizmetine koymak için gece gündüz demeden koşturuyoruz.
Bu seçim önemli bir seçimdir. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılının son seçimi. Bu bakımdan önemlidir. Biz o 100 yıla, 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz ve nihayet çok partili demokratik hayatta iktidar değişikliğinin, demokrasiden yana olanların iktidarı devralışlarının yıl dönümünde yapılan bir seçimdir. 14 Mayıs 1950'de olmuş, şimdi de 14 Mayıs 2023'te gerçekleşecek. O bakımdan o anlamda da son derece önemli bir seçim. İş bilenin, kılıç kuşananın. Hizmet etmesini biz biliriz. Biz milletin hukukunu korumak, insanımızın hayat standartlarını yükseltmek, önündeki engelleri kaldırmak, sofrasındaki ekmeği büyütmek için Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bir araya gelmiş kadrolarız. Yetki sizden, hizmet bizden. Biz siyasete böyle bakıyoruz. Bu güzel yurdumuzu inşallah 2053'e, 2071'e taşımanın altyapısını oluşturacak Türkiye Yüzyılı'nı bu seçimle birlikte inşa etmeye başlayacağız."

Yalova kent merkezinde AK Parti İl Başkanlığı ve Yalova Rizeliler Derneği ile Çiftlikköy ve Altınova ilçe belediyelerini ziyaret eden, esnafla ve vatandaşlarla bir araya gelen Yazıcı'ya AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü ve partililer eşlik etti.

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