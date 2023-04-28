Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-3 finallerinde ilk gün maçları sona erdi

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YALOVA (AA) - Yalova ve Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Federasyonu (IWBF Europe) Avrupa Kupası-3 finallerinde ilk gün maçları sona erdi.

Finallerin ilk gününde ev sahibi Yalova Ortopedikler Spor Kulübünün (YOSK), Hannover United'a 71-46 mağlup oldu. Yeşil-kırmızılılar, günün ikinci seansında London Titans'a 85-81 yenilerek yarı finale yükselme şansını kaybetti.

Diğer temsilcimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi ise gündüz Toulouse IC'yi 74-71, akşam ise Dinamo Sassari'yi 71-67'lik skorla geçti.

İlk günün diğer müsabakasında Toulouse IC, Pilatus Dragons'u 79-67 mağlup etti. Turnuvanın ikinci gününde gündüz seansında London Titans-Hannover United, İzmir Büyükşehir Belediyesi-Pilatus Dragons ve Toulouse IC-Dinamo Sassari maçları oynanacak.

Akşam seansında da beşincilik-altıncılık ve yarı final maçlarıyla ikinci gün tamamlanacak.

Avrupa Kupası-3 şampiyonunun belli olacağı final müsabakası ise 30 Nisan'da Yalova'da oynanacak.

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