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Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-3 finallerinde ikinci gün sona erdi

AA

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-3 finallerinde ikinci gün sona erdi

YALOVA (AA) – Yalova ve Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Federasyonu (IWBF Europe) Avrupa Kupası-3 finalleri, ikinci gün maçlarıyla devam etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının katkılarıyla Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yalova Ortopedikler Spor Kulübünün (YOSK) ev sahipliğinde düzenlenen ve 7 takımın yer aldığı turnuvada ikinci gün müsabakaları yapıldı.

Finallerin ikinci gününde gündüz seansı kapsamında üç maç oynandı. Büyük Britanya ekibi London Titans, Almanya temsilcisi Hannover United'i 58-54 mağlup etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İsviçre takımı Pilatus Dragons arasında oynanan maçı İzmir ekibi 67-42 kazandı. Gündüz seansının son maçında İtalya temsilcisi Dinamo Sassari, Fransa ekibi Toulouse IC'yi 91-76 yendi ve grup aşaması sona erdi.

Akşam seansında Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK), klasman maçında Toulouse IC'ye 77-71 kaybederek, Avrupa Kupası-3 finallerini altıncılıkla tamamladı.

- Dinamo Sassari -Hannover United birincilik için parkeye çıkacak

Turnuvanın akşam seansında ise yarı final karşılaşmaları oynandı. Dinamo Sassari, London Titans'ı 78-50 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu. Hannover United ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında oynanan mücadeleyi Almanya temsilcisi 82-58 kazanarak adını finale yazdırdı.

Organizasyonun son gününde London Titans ile İzmir Büyükşehir Belediyesi üçüncülük için Dinamo Sassari ile Hannover United takımları da birincilik için parkeye çıkacak.

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