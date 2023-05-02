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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Yalova'da konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Yalova'da konuştu:

YALOVA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bu seçim aynı zamanda Türkiye'ye umutla bakan ve dua eden tüm mazlum kardeşlerimizin de seçimi. Bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden hepimizden gayret gerekiyor." dedi.

Partisinin Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Yerel Yönetimler Buluşması" programına katılan Özhaseki, salondaki partililere yönelik konuşmasında, savunma sanayisindeki projelerin toplam 75 milyar dolar ve yüzde 80'lerde yerlilik oranına sahip olduğunu, bunu az sayıda ülkenin başarabildiğini söyledi.

Türkiye'nin, üzerinde oyun kurulan bir ülkeden oyun kuran bir ülke haline geldiğini kaydeden Özhaseki, "Allah'a hamdolsun her bir alanda başarıdan başarıya koşuyoruz. 2015 yılında vatandaş şu terörden bizi kurtarın ne yaparsanız yapın diyordu. PKK, FETÖ, DHKP/C gibi benzer örgütlerin de her birinin temelleri 1975-1980'lerde atılmıştı. Bugün için 'Evet güvenlik sorunu var. Terörden bizi kurtarın' diyen var mı? Yok hayır. Çok şükür Türkiye güvenli bir liman haline geldi. Bunların her birisi de binbir türlü zorluklarla oldu." diye konuştu.

-"Bizim ittifakımız çok net olarak ilkeler üzerine kurulu bir ittifaktır"

PKK, FETÖ gibi terör örgütlerinin besleyenlerin aynı olduğuna vurgu yapan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Tek şey istiyorlar. Bu Türkiye büyümesin, iç sorunlarıyla cebelleşsin, boğuşsun, insanlar birbirlerine girsin ve asla ayağa kalkamasınlar. Nedeni, bizim coğrafyamızda liderlik edecek tek ülke Türkiye Cumhuriyeti de onun için. Boşuna istemiyorlar bunu. Şimdi bir seçim arifesindeyiz. Haliyle iki tane ittifak var. Birisi Cumhur İttifakı. Bizim ittifakımız çok net olarak ilkeler üzerine kurulu bir ittifaktır. O ilkeler, vatanın bölünmez bütünlüğü, bayrak, ezan, kardeşliğimizdir. Bunda hiç kimseye taviz vermeyiz. 4-5 yıldır MHP bizi destekliyor. Bir gün olsun pazarlık ettiğini gördünüz mü? 'Ben de cumhurbaşkanı yardımcılığı isterim. Şu kadar bakanlık olacak.' dediğini gördünüz mü? Hayır, hayır yok. Çünkü bizim ittifakımız büyük Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek içindir. Bizde kavga, kaos yok. Karşıda ittifak var. Kaçlı olduğunu hala çözemedik."

- "Dünyadaki mazlumların, dua eden, Türkiye'ye bakan insanların da seçimi olacak"

14 Mayıs'taki seçimlerin normal bir seçim olmadığını, aynı zamanda bütün kazanımların da seçimi olacağını aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Ayasofya'nın açılmasının, Azerbaycan Şuşa'da işgal altındaki toprakları kurtarıp Azeri kardeşlerimize teslim ettiğimizin de seçimi olacak. Libya'da bizler uğraşırken Akdeniz'in Mavi Vatan kavramı ile adeta Türk Gölü haline dönmesinin de seçimi olacak. Güneydoğu'da terörün bitmesinin de seçimi olacak. Aynı zamanda tüm dünyadaki mazlumların, dua eden, Türkiye'ye bakan insanların da seçimi olacak. Bunu bilelim. Evet bu seçim aynı zamanda Türkiye'ye umutla bakan ve dua eden tüm mazlum kardeşlerimizin de seçimi. Bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden hepimizden gayret gerekiyor."

Konuşmaların ardından CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan üyenin rozetini takan Özhaseki, gençlerle fotoğraf çektirdi.

Programa, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Milletvekili adayı Erhan Dede, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, ilçe belediye başkanları ve parti yöneticileri katıldı.

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