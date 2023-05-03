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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ikinci etap müsabakaları başlıyor

AA

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ikinci etap müsabakaları başlıyor

YALOVA (AA) - Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ikinci etap müsabakaları, 4-8 Mayıs tarihlerinde Yalova ve Orhangazi Spor Salonu'nda yapılacak.

Türkiye Bedensen Engelliler Spor Federasyonunun düzenlediği Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde, 4 Mayıs Perşembe günü Pendik Belediyesi Anadolu Yakası-Fenerbahçe Göksel Çelik, Balıkesir BŞB-Bağcılar Belediyesi, Gazişehir Gaziantep-Ordu BŞB ve Beşiktaş-İzmir BŞB maçları oynanacak.

5 Mayıs Cuma günü ise İzmir BŞB-Balıkesir BŞB, Ordu BŞB-Beşiktaş, Galatasaray Tunç Holding-TSK Rehabilitasyon Merkezi ESK, Bağcılar Belediyesi-Pendik Belediyesi Anadolu Yakası müsabakaları yapılacak.

İkinci etap, 6 Mayıs Cumartesi günü Balıkesir BŞB-Ordu BŞB, Pendik BAY-İzmir BŞB, TSK Rehabilitasyon Merkezi ESK-Fenerbahçe Göksel Çelik, YOSK-Galatasaray Tunç Holding maçlarıyla devam edecek.

7 Mayıs Pazar günü YOSK-Gazişehir Gaziantep, Bağcılar Belediyesi-TSK Rehabilitasyon Merkezi ESK ve Ordu BŞB-Pendik BAY karşılaşmalarının olacağı günün akşamında Galatasaray Tunç Holding ile Fenerbahçe Göksel Çelik derbisi oynanacak.

İkinci etap, 8 Mayıs Pazartesi günü de TSK Rehabilitasyon Merkezi ESK-İzmir BŞB, Beşiktaş-YOSK, Fenerbahçe Göksel Çelik-Bağcılar Belediyesi ve Gazişehir Gaziantep-Galatasaray Tunç Holding karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

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