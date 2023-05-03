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Yalova'da amatör spor kulüplerine 2 milyon 565 bin lira nakdi destek verildi

AA

Yalova'da amatör spor kulüplerine 2 milyon 565 bin lira nakdi destek verildi

YALOVA (AA) - Yalova'da düzenlenen programda 112 spor amatör spor kulübüne 2 milyon 565 bin lira nakdi destek çekleri dağıtıldı.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda açılış konuşmasını yapan AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, hükümet olarak sporun gelişmesi için çok önemli projelere imza attıklarını ifade etti.

Kulüplerin sorunlarının çözülmesi, tesis ve altyapı destekleri ile yeni tesislerin kazandırılmasında koordineli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Büyükgümüş, "Önümüzdeki süreçte bu çalışmaları artırarak daha güçlü noktaya taşıyacağız. Amatör spor kulüpleri bizim için ayrı bir önem ve değere sahip. Sporun tabana yayılmasını sağlamayı önemli görüyoruz. Köylerde, mahallelerde sadece sportif faaliyetlerde değil milli manevi duygularımızı gençlerimize aşılanması konusunda da çok önemli bir vazife icra edeceğinin farkındayız. O nedenle sürekli sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç ise müdürlük olarak amatör spor kulüplerinin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Tüm öğrencilerin yetenek taramasından geçirildiğini ve yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirildiklerini aktaran Kılıç, bunun dışında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

İl genelinde 112 spor kulübüne toplam 2 milyon 565 bin lira nakdi destek verdiklerini kaydeden Kılıç, kulüplere hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Vali Muammer Erol, Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Kılıç, MHP Yalova Milletvekili adayı Namık Öz ve protokol tarafından amatör kulüp yetkililerine sembolik çekleri dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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