Türk mühendisler yerli imkanlarla güç elektroniği sistemleri üretip ihraç ediyor

YALOVA (AA) - SITKI YILDIZ - İstanbul Tuzla'da elektronik güç dönüşüm sistemleri alanında yerli imkanlarla üretim yapan, Yalova'nın Altınova ilçesinde AR-GE ve inovasyon tesisi açan firma, Türk denizcilik sektörü ve savunma sanayisine katkı sağlıyor.

Türkiye'nin güç elektroniği alanında dışa bağımlılığını azaltma hedefiyle 10 yıl önce 3 mühendisin kurduğu şirket, devlet desteği alarak Tuzla'da inşa ettiği fabrikasında deniz araçları ve endüstrinin ihtiyaç duyduğu yüksek teknoloji sistemlerini üretmeye başladı.

Tersanelerde inşa edilen gemi, yat ve diğer deniz araçlarının güç elektroniği ihtiyaçlarına yönelik marin tip UPS, charger, trafo, pano, enerji depolama sistemleri ve çeşitli konvertörleri üreten firma, özellikle savunma sanayisinin önemli projelerinde gemilere kıyıdan enerji verilmesinde yer aldı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde AR-GE ve inovasyon tesisi kuran, Tuzla'da 28 kalifiye teknik personelle üretimini sürdüren firma, 4 Türk mühendisin geliştirdiği tamamen yerli yazılımı kullanıyor.

Dizel jeneratörlerin ortadan kalktığı, limanların gemilere elektrik verme işinde temiz enerji konvertörlerin öne çıktığı bu dönemde firma, uluslararası alanda daha fazla görünür olmayı hedefliyor.

Özellikle savunma sanayisinde stratejik bir cihaz olan statik frekans konvertörlerin yüzde 82 millileştirilmesini sağlayan şirket, ABD, Rusya, İtalya ve Malta'ya ihracat yapıyor.

Seapower Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serdar Boran, AA muhabirine üretim, AR-GE, elektrik ve güç elektroniği sistemleri alanında yerli tasarım, geniş ürün yelpazesi ile dünyada sektörün ihtiyaçlarına karşılık vererek Türk elektrik ve elektronik sistemlerini dünyaya tanıtmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Milli teknolojiyi geliştirmek, Türkiye'nin yurt dışında tanınan bir firması haline gelmek için çaba sarf ettiklerini kaydeden Boran, "Ülkemizde olmayan ürünleri millileştirmek ya da rekabeti az olan ürünlerin alternatifini oluşturmak amacıyla yaklaşık 10 yıldır hizmet veriyoruz. Güç elektroniği alanında dünyada sayılı firmalar arasında olmayı hedefliyoruz. Ülkemizin savunma sanayisinde hala hazırda çalışıyoruz. İnşallah uluslararası piyasada da aktif rol alacağız." diye konuştu.

- Kıyıdan gemilere enerji veren stratejik ürün "statik frekans konvertörleri"

Firmanın yönetim kurulu üyesi Murat Ali Tutar da statik frekans konvertörlerin, gemilerin kıyıdan elektrik beslemesini yapan yüksek teknoloji cihazları olduğunu belirtti.

Bu cihazın, Türk mühendislerin başarıp ortaya çıkardığı bir AR-GE projesi olduğunu dile getiren Tutar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada önemli olan konu yaklaşık 1,5 milyar dolarlık elektronik ithalatının ihracata yönelik çalışması için kurulan bir tesis. Bizim asıl hedefimiz Türkiye'nin teknolojide ihracat payını artırmak, ithalat payını azaltmak. Bu cihazlar da bunun ürünü. Savunma sanayisine yönelik yapılan bir cihaz, statik frekans konvertörleri. Birçok savunma sanayi projesinde görev aldık. En son olarak TCG Anadolu'nun kıyıdan elektrik besleme işlerini yaptık. Burada bizim için önemli olan, bir açığı kapatmaktı. Dünyada milyar dolarlık ciroları olan firmaların yanı sıra tamamen devlet desteğiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatırım teşvikiyle olan bir tesis."

Tutar, Altınova'daki 5 bin metrekarelik alanda yer alan tesiste yaklaşık 50 kişinin istihdam edileceği bilgisini verdi.

Yaptıkları işten büyük haz duyduklarını vurgulayan Tutar, "Bizi gururlandıran, birçok savunma sanayi projesinde, özellikle milli istihbarat gemimiz TCG Ufuk, ilk milli reis tipi denizaltı projelerine katkıda bulunmamız. Bundan sonraki savunma sanayi projelerinde de özellikle TCG Anadolu'nun ve geleceği Foça Deniz Üssü Projesi'nde de büyük bir güçle orada cihazlarımız bekliyor olacak. Bu bizim, Türk mühendislerinin en büyük gururu." ifadesini kullandı.

Şirketin teknik servis müdürü Emre Çeri ise gerektiğinde mobil olarak enerji veren sistemde, normal elektrik şebekesinin sağlayamadığı enerjiyi frekans konvertörleriyle ilettiğini belirtti.

Konvertörler sayesinde gemilerin enerji kesintisi yaşamadan çalışabildiğini anlatan Çeri, şunları kaydetti:

"Sahilinde frekans konvertörü olmayan firmaların gemilerinin, sahile yanaştıktan sonra mecburen jeneratör kullanması gerekmektedir. Cihazımız sayesinde jeneratörünü kullanmayıp havaya zehirli emisyon gazlarını salmamakta, elektrikle çalışmaya devam etmektedirler. Mesela TCG Anadolu için kurduğumuz cihaz Türkiye'de tek. İstenildiğinde güç artırımı ya da güç azaltımı yapılabiliyor. Ayrıca mobil sistemimiz de aynı frekans konvertörü. Bu sistemin özelliği tak çalıştır yani bunu kullanıcıya gönderdiğimiz zaman sadece giriş ve çıkış kablolarını bağlayıp cihazı çalıştırması yetiyor. Bu cihaz mobil sistem olduğu için gemiler tersaneye yanaştığında bir geminin işi bittiğinde diğer geminin üzerine ya da rıhtıma konulabiliyor. Her yerde bu cihazı kullanabiliyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.