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YALOVA (AA) - Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde ikinci etap maçları Yalova ve Bursa'da yapılan müsabakalarla sürdü.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde fanus sistemiyle gerçekleştirilen organizasyonda ikinci gün maçları, Yalova ve Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yapıldı.

İkinci etabın bugünkü maçlarında Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni 53-51 mağlup etti.

Günün diğer mücadelesinde ise Galatasaray, TSK Rehabilitasyon Merkezi karşılaşmasından 63-38 galip ayrıldı.

Orhangazi Spor Salonu'ndaki müsabakalarda Beşiktaş, Ordu Büyükşehir Belediyesi’ni 87-47, Bağcılar Belediyesi de Pendik Belediyesi Anadolu Yakası'nı 79-69 mağlup etti.

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