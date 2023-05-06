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Yalova'da başarılı kurum ve kişilere "My Yalova Vizyon Ödülü" verildi

AA

Yalova'da başarılı kurum ve kişilere "My Yalova Vizyon Ödülü" verildi

YALOVA (AA) - Yalova'da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "My Yalova Vizyon Ödülleri" sahiplerini buldu.

My Yalova Dergisi tarafından kentteki bir otelde düzenlenen törende, jüri ve sosyal medya üzerinden vatandaşların oylarıyla belirlenen 5'i belediye başkanı 25 kişi ve kuruma ödül verildi.

"Kentsel Planlama" kategorisinde Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, ödülünü Vali Muammer Erol'dan aldı.

Tutuk, kentsel planlama denince kentsel dönüşümün akıllara geldiğini belirterek, göreve geldikten sonra bu alanda yaptıkları çalışmaları anlattı.

Başlattıkları kentsel dönüşüme çok ciddi başvurular almaya devam ettiklerini aktaran Tutuk, "Şehrimizin yüzde 65'i depreme dayanıklı. Kalan yüzde 35'ini de depreme dayanıklı hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun yanında Bağlarbaşı Mahallesi'nde de 100 dönümlük alanda 718 konutluk bir kentsel dönüşümümüz var. Onun da ihalesini yaptık." diye konuştu.

Programda, "Turizme Katkı" kategorisinde ödüle layık görülen Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, "Çevre Koruma Hassiyeti" kategorisinde Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, "Kültür Sanata Katkı" dalında Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, "Etkin Yönetim" dalında Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay ve "Şeffaf Belediyecilik" kategorisinde Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar ödüllerini aldı.

"Yılın Yatırımı" dalında Alkım Tekstil, "Yılın Üreticisi" kategorisinde 10 ülkeye ihracat yapan Akgün Çiçekçilik ödüle layık görülürken Acar Spor Kulübü ise "Yılın Spor Kulübü" seçildi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde görev alan K77 Arama Kurtarma Derneğinin jüri özel ödülüne layık görüldüğü programda, "Yılın İş Kadını" ödülü de Didem Altınel'e verildi.

Programa, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Bahçekapılı, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve davetliler de katıldı.


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