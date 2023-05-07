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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Yalova'da konuştu:

AA

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Yalova'da konuştu:

YALOVA (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ben bu ülkenin helal lokma yiyenlerinin oyunu istiyorum. Bu ülkede meclisi bombalayanların oyunu istemiyorum. Polis arabasına kurşun atanların oyunu istemiyorum. Yolda bulduğu ekmeği, öpüp başına koyanların oyunu istiyorum. Yetimin başını okşayanların oyunu istiyorum. Fakiri doyuranların oyunu istiyorum. Namuslu insanların oyunu istiyorum." dedi.

İnce, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Yalova Halk Buluşması"nda vatandaşlara seslendi.

2018'de yaptıkları mitingleri şu ana kadar geçen olmadığını ve cumhuriyet tarihinde kendisine atılan iftiraların kimseye yapılmadığını belirten İnce, PKK, Hizbullah ve FETÖ'nün birlikte saldırdığı tek kişinin kendisi olduğunu söyledi.

İnce, "Sabah PKK'lılar sahte dekont çıkarıyor, milyon dolarlık. Öğleyin Hizbullahçılar, 'Muharrem İnce camileri yıkacakmış' diyor. Akşam üstü FETÖ'cüler başka bir dekont yayınlıyor. Benim dediğim şu, bir yurtta, o yurt ne olursa olsun, bir yurtta bir çocuğa tecavüz olursa o yurdu yıkarım dedim. Onu alıp 'Kur'an kurslarını yıkacak, camileri yıkacakmış' diye iftira atan alçaklar var. Bunu bilmelerine rağmen her gün sahte dekontlar yayınlıyorlar. Kim yapıyor bunu, FETÖ'cüler yapıyor. Kim yayıyor, benim eski arkadaşlarım yayıyor. O FETÖ orduyu dağıttı." diye konuştu.

Terör örgütlerinden medet umanların utanması gerektiğini, kendisinin utanacak bir şeyinin olmadığına vurgu yapan İnce, şöyle konuştu:

"Ben bu ülkenin helal lokma yiyenlerinin oyunu istiyorum. Bu ülkede meclisi bombalayanların oyunu istemiyorum. Polis arabasına kurşun atanların oyunu istemiyorum. Yolda bulduğu ekmeği, öpüp başına koyanların oyunu istiyorum. Yetimin başını okşayanların oyunu istiyorum. Fakiri doyuranların oyunu istiyorum. Namuslu insanların oyunu istiyorum. Bu yol zor bir yoldur. Önümde dikenlerin, taşların olduğunu biliyorum. Ecevit'e de aynısını yaptılar. Ecevit'e de bölücü dediler. 'Oyları bölüyorsun' dediler. Ecevit hiç tınmadı. Yoluna devam etti. 2 kere başbakan oldu ama Ecevit'e bölücü diyenler 60 senedir hiçbir şey olmadı."

21 yıllık iktidarın 18 yılında Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın görev aldığını hatırlatan İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan bu sorunları çözemez, Erdoğan'ın eskileriyle Kılıçdaroğlu da çözemez. Şimdi diyor ki 'Erdoğan batırmış memleketi zaten. İnsanlar et yiyemiyor.' Sokaklarda Suriyelileri gönderecekmiş Kılıçdaroğlu. Suriyeliler buraya gelirken Davutoğlu ne yapıyordu? Başbakan değil miydi? O zaman o da gönderemez, o da gönderemez. Muharrem İnce gönderecek onları, söz. 418 milyar dolar para çalınmış onu geri alacakmış. Nasıl alacaksın? O paralar çalınırken Ali Babacan ekonominin başında değil miydi? Ali Babacan'ı cumhurbaşkanı yardımcısı yapacaksın. Cumhurbaşkanı yardımcısı dokunulmazlık sahibi olacak. Yani 400 milletvekili lazım, 400 milletvekili ile Yüce Divan'a göndereceksin demek. Göndermek gibi bir niyetin yok, bir de dokunulmazlık veriyorsun. Erdoğan çözemez Erdoğan'ın eskileri de çözemez. Yeni bir yön, yeni bir ruh lazım Türkiye'ye. Sen paraları geri alacağını söylüyorsun da 17-25'i bile akladın. Nasıl olacak? Bu bakın birbirlerine benziyorlar, birbirinin kopyası."

İnce, yıllarca Türkiye'nin en önemli sorununun deprem olduğunu defalarca dile getirdiğini, son olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilin büyük yıkım gördüğünü söyledi.

Bir büyük depremin daha kapıda olduğunu kaydeden İnce, "Eskişehir'den Edirne'ye tehlike altındayız. 7 milyon bağımsız bölümün yenilenmesi lazım. Güvenli kentler yaratmamız lazım. Bunun için de akıl lazım, bilim lazım. Bana 'oyları bölüyorsun' diyenlere sesleniyorum, siz de hiç vicdan yok mu? Siz Sadullah Ergin'e nasıl oy vereceksiniz? Bana bunun hesabını verin. Yargıyı FETÖ'cülere teslim eden Sadullah Ergin'e oy veren Atatürkçü olamaz. Bana Atatürkçülük öğreteceğinize kendinize öğretin. Önce devlete olan güveni ayağa kaldıracağız. Devleti yeniden inşa edeceğiz. TÜİK'e, Merkez Bankasına, ÖSYM'ye güven duyulacak." dedi.

Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da miting yaptırmayanları kınadığını ifade eden İnce, alandakilerle caddelerde yürüyüş yapmasının ardından programını sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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