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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

AA

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

YALOVA (AA) - Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde ikinci etap maçları tamamlandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde maçlar Yalova ve Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yapıldı.

İkinci etabın son maçında Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda Beşiktaş, HDI Sigorta Yalova'yı 77-49, Galatasaray, Gazişehir Gaziantep'i 81-76 mağlup etti.

Orhangazi Spor Salonu'ndaki müsabakalarda da İzmir Büyükşehir Belediyesi, TSK Rehabilitasyon Merkezi müsabakasından 71-64'lük skorla ayrıldı. Günün diğer karşılaşmasında ise Fenerbahçe Göksel Çelik, Bağcılar Belediyesi'ni 86-59 yendi.

26. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanan ligin ilk 8 sırasındaki takımlar, yarın başlayacak play-off çeyrek final serilerinde karşı karşıya gelecek. 3 karşılaşmanın 2'sini kazananın yarı finale çıkacağı seride, Fenerbahçe Göksel Çelik-Pendik Belediyesi Anadolu Yakası, Galatasaray-Balıkesir Büyükşehir Belediyesi karşılaşmaları Bursa'nın Orhangazi ilçesinde oynanacak.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda ise İzmir Büyükşehir Belediyesi-Bağcılar Belediyesi, Beşiktaş-Gazişehir Gaziantep karşılaşmaları yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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