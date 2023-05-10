Çınarcık Belediyesi personeline deprem bilgilendirme eğitimi verildi

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde tarafından hizmet içi eğitim kapsamında personele yönelik “deprem bilgilendirme eğitimi” düzenlendi.

Çınarcık Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce Belediye Meclis Salonu'nda gruplar halinde iki gün süren eğitimde, Jeoloji Yüksek Mühendisi Ozan Burak Cangir tarafından bilgiler aktarıldı.

Eğitimde; deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında video ve slayt gösterimi eşliğinde katılımcılara bilgi verildi.



Sunumda, Türkiye’nin deprem ülkesi olduğu ve her an afete hazırlıklı olunması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.



Soru cevap bölümüyle program tamamlandı.

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, yaptığı açıklamada, personelin bu tür risklere karşı eğitim almalarının önemli olduğunu belirterek, personele yönelik programların süreceğini duyurdu.

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