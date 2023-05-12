Yalova Karadenizliler Derneğinden CHP'li Becan'ın sözlerine tepki

YALOVA (AA) - Yalova Karadenizliler Derneği, CHP Yalova milletvekili adayı Tahsin Becan'ın verdiği röportajda Karadenizlilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Yalova Karadenizliler Derneği Başkanı İbrahim Bayzan, dernek binasında toplanan üyeler adına gazetecilere açıklama yaptı.

Becan'ın bir röportajındaki ifadelerinin kendilerini derinden yaraladığını belirten Bayzan, şöyle konuştu:

"CHP Yalova birinci sıra milletvekili adayı Sayın Tahsin Becan'ın Karadenizlileri çocuk katili, eli kanlı terör örgütü PKK'dan daha beter bir konuma koyması kabul edilemez bir durumdur. Tüm milli siyasi fikirleri içerisinde barındıran biz Karadenizliler vatanına bağlı, terör örgütlerinin tam karşısında hazırlanmış, devletinin bağımsızlığına kastedecek kim olursa olsun kendini öne atarak şehit olmayı vazife sayan bir milletin evladıyız. Sayın Becan'ın maksadını aşan sözlerinden dolayı özür dilemeye ve sözlerini düzeltmeye davet ediyorum."

Karadenizlilerin Eren Bülbülleri kesinlikle unutmadığını, Karadeniz'in ilçelerine, köylerine gidildiğinde her yerinde bir şehit mezarı olduğunu dile getiren Bayzan, Becan'dan tüm Karadenizlilerden özür dilemesini beklediklerini sözlerine ekledi.

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