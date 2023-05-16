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YALOVA (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinde Fenerbahçe Göksel Çelik, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 66-55 yendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun düzenlediği ligin final maçında Fenerbahçe Göksel Çelik ile İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda karşılaştı.

Maçın 1. periyodunu 17-12 önde tamamlayan İzmir ekibi karşısında 2. çeyrekte baskılı oynayan Fenerbahçe, ilk yarıyı 35-23 önde tamamladı.

Üçüncü periyodu 44-39 önde tamamlayan sarı-lacivertli ekip, son periyotta da üstünlüğünü sürdürdü ve karşılaşmayı 66-55 kazandı.

Seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe Göksel Çelik, yarın oynanacak serinin ikinci maçını da kazanması halinde 2022-2023 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak.

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