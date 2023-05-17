Üniversiteli gençler hava araçları için yapay zeka uygulaması geliştirdi

YALOVA (AA) - SITKI YILDIZ - TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen yarışmaya yapay zeka uygulamasıyla katılan Yalova Üniversitesi öğrencileri, geleceğin insansız hava araçlarına imzalarını atmayı hedefliyor.

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 9 öğrencinin tasarladığı yapay zeka yazılımı, hava araçlarıyla yeryüzünün görüntüsü alınarak uçan arabalara aktarılmasına, iniş sırasında diğer araçları ve insanları, nesneleri tespit ederek gözden kaçabilecek alanların işaretlenmesine dayanıyor.

TEKNOFEST 2023 Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması'nda finale kalan gençler, Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'den esinlenerek yaptıkları tasarımı gelecek yıllarda daha ileri götürerek uçan arabaların, İHA'ların altyapısında yer almayı, bu araçların güvenliğini ve otonom (kendi kendine yönetme gücüyle hareket etme) özelliklerini artırmayı amaçlıyor.

Projenin danışmanı, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Tuncer, AA muhabirine, yaklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğü programın her geçen yıl artan başarı grafiğine sahip olduğunu söyledi.

Her yıl bölümün büyük talep gördüğünü ve gelecek yıllarda çok daha iyi yerlere geleceğine inandığını belirten Tuncer, "Özellikle son sınıflarımızda seçmeli derslerimiz ağırlıklı ve günümüzde hangi teknoloji daha fazla kullanılıyor, neye ihtiyaç varsa ona göre belirliyoruz. Şu an yapay zeka ön planda. Bununla ilgili de ağırlıklı derslerimiz var." dedi.

Tuncer, 7 yıl önce kurdukları Yapay Zeka Topluluğunun da danışmanlığını yaptığını ve ilk kez geçen yıl TEKNOFEST'e katıldıklarını dile getirdi.

Geçen sene 1900 proje arasından 7'nci olduklarını, bu yıl ise iki takımla katılıp 1163 proje arasında son 33 ekibin yer aldığı finale kalmayı başardıklarını ve takımlardan birinin 9'uncu, diğerinin 11'inci olduğunu aktaran Tuncer, şöyle devam etti:

"Pandemiden sonra insanların özellikle e-ticarete, internetten alışveriş ve evden çalışmaya yönelmesiyle piyasada çok ciddi anlamda sektörde ihtiyaç oluştu. O nedenle öğrencilerimiz daha ikinci sınıftan itibaren çalışmaya başlıyorlar. Burada dersleri iki gün, diğer günler online evden çalışabiliyor, sektöre çok hızlı girmiş oluyorlar. Bildiğim kadarıyla bizim öğrencilerimizden mezun olup da sektörde iş bulamayan bir öğrencimiz yok. Bunun dışında iyi yerlerde çalışan öğrencilerimiz var. Dünyaca ünlü, global, bilinen firmalarda dahi öğrencilerimiz çalışıyor. Yine yurt dışında da çalışan öğrencilerimiz var."

- "Çok iyi bir noktaya gittiğimizi düşünüyorum"



Doç. Dr. Tuncer, Türkiye'nin son yıllarda özellikle savunma sanayi teknolojisinde büyük mesafeler katettiğini vurguladı.

Savunma sanayi ağırlıklı yatırımlar yapıldığını, bunlarda gençlerin çok iyi çalışmalar ortaya koyduğunu anlatan Tuncer, "Benim de çalışma alanlarımdan biri dron, İHA ve mobil robotlarda haritalama, navigasyon yapmak, kendi kendine bir yerden başka bir yere gitmesini sağlamak. Özellikle TEKNOFEST'teki Aselsan, Havelsan gibi firmaların da yaptığı çalışmaları gördüm. Gerçekten çok iyi bir noktaya gittiğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Son yıllarda önemli firmaların bu projelerde yer aldığını ve devletin önemli destekler sağladığını kaydeden Tuncer, öğrencilerin ise "Burada da güzel şeyler yapılıyor. Bu alanda çalışma yapmak istersem önümde beni destekleyecek devletim, firmalarım var." düşüncesinde olduğunu belirtti.

- İnsan hatasını minimuma indirmeyi hedefliyor

Geliştirdikleri yapay zeka uygulamasıyla ilgili bilgi veren Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Furkan Eylence ise bu sistemin hava aracının otonom kullanımı ve kullanıcı hatalarının en az seviyeye indirilmesini amaçladığını ifade etti.

Uygulamanın detaylarını paylaşan Eylence, şöyle konuştu:

"İnsansız hava araçlarından gelen görüntülerde taşıt türlerini, insanları ve bazı uçan araç iniş pistlerini tespit ediyoruz. Bu uygulamanın amacı; günümüzde insansız hava araçları çok revaçta, çok yüksek bir teknoloji. Gerek bunlarda gerek uçan araçlara otonom kazandırmak ve sürücüye destek olması açısından yer görüntüsünün video ile alarak otonom hale getirilmesini, yapay zeka ile nesne tespiti yapılmasını ve bu sayede sürücünün gözünden kaçabilecek nesnelerin tespiti amaçlanmaktadır. Uçan araç kullanımında o sırada sürücünün karadaki araç kullanımına karşı daha fazla sorumluluğu var. Bu durumda tam altındaki nesneleri göremeyebilir, gözden kaçırabilir. Bu durumlarda insan hatalarını minimuma indirmeyi hedeflemekteyiz."

Aynı bölümden mezun olan ve yüksek lisansına devam eden Ahsen Battal da yapay zeka derin öğrenme üzerine çalışma yürüttüğünü, akademisyenliği ve öğrendiklerini öğrencilere aktarmayı hedeflediğini söyledi.

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