AK Parti Yalova'daki seçim sonuçlarını değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Yalova'daki seçim sonuçlarını değerlendirdi

AA

AK Parti Yalova'daki seçim sonuçlarını değerlendirdi

YALOVA (AA) - AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol ve İl Başkanı Umut Güçlü, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Parti binasında yapılan basın toplantısında konuşan İl Başkanı Umut Güçlü, vatandaşların algı operasyonlarına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teveccühlerini bildirdiğini belirterek seçmenlere teşekkür etti.

Seçimde tekrar milletvekili seçilen Büyükgümüş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi önde kapatmasının kendilerini için sevindirici olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Seçim sistemi iki turlu olduğundan, yüzde 50 artı 1 hususu olduğundan bir kez daha sandık başına gideceğiz. Burada da gönlümüzden geçen yüzde 50'nin üzerine çıkmaktı. İnşallah teşkilatlarımızla Cumhur İttifakı olarak bizler, bugünden itibaren milletvekilleri olarak çalışmalarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz."

Büyükgümüş ile birlikte tekrar milletvekili olarak seçilen Akyol da AK Parti'nin seçimlerin okulu olduğunu ve hata yapmayacaklarını söyledi.

Akyol, "Seçimi, siyaseti çok iyi bilir AK Parti'nin bütün kadroları. Küçük bir işimiz daha kaldı. Onu da 28 Mayıs'ta inşallah başarıyla sonuçlandıracağız. Önce Yalova'da şahlanışımızı başlatacağız. Sonra da Türkiye'nin şahlanışını hep birlikte bizimle beraber izleyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, üçüncü sıra adayı gösterilen ancak seçilemeyen milletvekili adayı Erhan Dede, ilçe belediye başkanları, il yönetimi ve partililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off
YEREL HABERLER Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off
Yalova'da ayaklarına ip dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Yalova'da ayaklarına ip dolanan güvercini itfaiye ...
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
Üniversiteli gençler hava araçları için yapay zeka uygulaması geliştirdi
YEREL HABERLER Üniversiteli gençler hava araçları için yapay zeka ...
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
Yalova'da Afet Acil Durum Uygulama ve Eğitim Merkezi kurulacak
YEREL HABERLER Yalova'da Afet Acil Durum Uygulama ve Eğitim Merkezi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.