AK Parti Yalova'daki seçim sonuçlarını değerlendirdi

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YALOVA (AA) - AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol ve İl Başkanı Umut Güçlü, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Parti binasında yapılan basın toplantısında konuşan İl Başkanı Umut Güçlü, vatandaşların algı operasyonlarına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teveccühlerini bildirdiğini belirterek seçmenlere teşekkür etti.

Seçimde tekrar milletvekili seçilen Büyükgümüş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi önde kapatmasının kendilerini için sevindirici olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Seçim sistemi iki turlu olduğundan, yüzde 50 artı 1 hususu olduğundan bir kez daha sandık başına gideceğiz. Burada da gönlümüzden geçen yüzde 50'nin üzerine çıkmaktı. İnşallah teşkilatlarımızla Cumhur İttifakı olarak bizler, bugünden itibaren milletvekilleri olarak çalışmalarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz."

Büyükgümüş ile birlikte tekrar milletvekili olarak seçilen Akyol da AK Parti'nin seçimlerin okulu olduğunu ve hata yapmayacaklarını söyledi.

Akyol, "Seçimi, siyaseti çok iyi bilir AK Parti'nin bütün kadroları. Küçük bir işimiz daha kaldı. Onu da 28 Mayıs'ta inşallah başarıyla sonuçlandıracağız. Önce Yalova'da şahlanışımızı başlatacağız. Sonra da Türkiye'nin şahlanışını hep birlikte bizimle beraber izleyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, üçüncü sıra adayı gösterilen ancak seçilemeyen milletvekili adayı Erhan Dede, ilçe belediye başkanları, il yönetimi ve partililer katıldı.

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