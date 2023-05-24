Yalova ve İstanbul'da yakalanan 3 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı

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YALOVA (AA) - Yalova ve İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü koordinesinde çalışma yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ş.K'nin İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucunun Yalova'da sokak satıcıları aracılığıyla pazarlanacağı bilgisine ulaştı.

İstanbul'dan Yalova'ya feribotla gelen ve polis ekiplerince iskelede gözaltına alınan Ş.K'nin üzerinde yapılan aramada 53 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Bu kişinin uyuşturucuyu temin ettiği belirlenen S.K.G. ve R.P'nin İstanbul'daki adreslerine de baskın yapıldı.

Gözaltına alınan iki şüphelinin evlerinde narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin" ile arama yapan ekipler, 725 gram sentetik uyuşturucu, 27 gram afyon sakızı, 27 gram skunk, 10 uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 54 bin 100 lira, 1230 dolar ve 310 avro ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.K.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. R.P. ve adli kontrol kararı verilen Ş.K. ise serbest bırakıldı.

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