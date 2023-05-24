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Kaytazdere Belediye Başkanı Kangal'a verilen 10 ay hapis cezası kesinleşti

AA

Kaytazdere Belediye Başkanı Kangal'a verilen 10 ay hapis cezası kesinleşti

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesi Kaytazdere beldesi Belediye Başkanı Ali Kangal'a mahkemece verilen 10 ay hapis cezası, istinafta hukuka uygun bulundu.

Kangal, 2018 yılında görevden aldığı Fen İşleri Müdür Vekili Ş.D'nin, göreve iadesine ilişkin mahkeme kararını uygulamadığı gerekçesiyle açtığı dava kapsamında Yalova 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandı.

2. Asliye Ceza Mahkemesi, 2021 yılının ekim ayındaki duruşmada Kangal'ın 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına, ayrıca infaz süresince kamu hizmetlerinden yasaklanmasına karar verdi.

Yerel mahkemenin kararı, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesinde istinaf incelemesine tabi tutuldu.

Ceza Dairesinin, kararın hukuka uygun bulunmasına ilişkin yazısını Kangal'a ulaştırdığı belirtildi.

Ali Kangal'a infaz süresince kamu hizmetlerinden yasaklanmasına yönelik tebligatın henüz yapılmadığı öğrenildi.

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