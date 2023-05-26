Yalova'da 400 litre kaçak içki ele geçirildi

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde bir seraya düzenlenen operasyonda 400 litre kaçak üretilmiş şarap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı beldesinde M.Ö'ye ait sera ve eklentisinde arama yaptı.
Aramalarda, 200 litre şişelenmiş ve 200 litre de fıçı içinde mayalanmaya bırakılmış, 400 litre kaçak usullerle üretilmiş şarap bulundu.
Gözaltına alınarak jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.