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Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Yalova'da kampa girdi

AA

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, ağustos ayında Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapılacak ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota verecek Avrupa Şampiyonası için Yalova'da hazırlık kampına başladı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Yalova'da kampa girdi

YALOVA (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, ağustos ayında Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapılacak ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota verecek Avrupa Şampiyonası için Yalova'da hazırlık kampına başladı.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda başantrenör Sedat İncesu yönetiminde antrenmanlarına devam eden milliler, 8-20 Ağustos'taki Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası öncesi 1-4 Haziran'da ABD, Avustralya ve Japonya'nın da katılacağı özel turnuvaya ev sahipliği yapacak.

İncesu, AA muhabirine, Hollanda'daki şampiyonanın, gelecek yıl yapılacak Paris Paralimpik Oyunları'na kota alınan tek turnuva olduğunu söyledi.

Yalova'daki hazırlıklarına değinen İncesu, şöyle konuştu:

"Yıllarca Galatasaray ile beraber katıldığımız ve Japonya'da düzenlenen Kıtalararası Şampiyonası'nı ülkemize getirmek istemiştik. ABD, Japonya ve Avustralya takımlarıyla görüşmeler gerçekleştirdik. 4 kıtanın ve şu an dünyanın en iyi üç takımı olarak görülen büyük ekollerle beraber Yalova'da mükemmel bir turnuva düzenledik. 1-4 Haziran'da olacak bu turnuva için şu an kamptayız. Hep hedeflerimiz yüksek olduğu için Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'mızla böyle yüksek hedefleri olan takımlarla turnuvalara katılmak istiyoruz ve düzenliyoruz. Bence çok iyi geçecek. Takım da iyi. Lig de zaten burada bitti."


- "Turnuvaya tam hazır olarak gideceğiz"

İncesu, tekerlekli sandalye basketbolunda milli takım bazında yıllarca büyük başarılar elde ettiklerini, bundan sonraki turnuvalar için de iddialı olduklarını vurguladı.

Kendilerinden önceki jenerasyonun hem Avrupa finali hem Avrupa şampiyonluğu hem de en yüksek başarı olarak 2014'te Güney Kore'de dünya üçüncülüğü başarısını elde ettiğini hatırlatan İncesu, "Sonrasında, 22 Yaş Altı Milli Takımımız hem Avrupa şampiyonluğu hem de dünya ikinciliği yaşamıştı." dedi.

Sedat İncesu, iki kez paralimpik oyunlar şampiyonluğu yaşayan Avustralya, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda final oynayan Japonya ve önemli başarıları bulunan ABD ile katılacakları turnuvada güçlerini yeniden tartma imkanı bulacaklarını anlattı.

Hedeflerini hep yüksekte tuttuklarına işaret eden İncesu, "Şu an görünen, paralimpik oyunları için ilk iki takım kotayı alacak. Gerçekten çok zorlu geçecek, ciddi rakipler var. Avrupa ciddi bir atılım yaptı tekrar. Biz de oralarda neler yapabileceğimize bakacağız. Son stratejimizi yapıp turnuvaya tam hazır olarak gideceğiz." diye konuştu.

Milli takım, tekerlekli sandalye basketbolcuları Fikri Gündoğdu, Enes Bulut, Özgür Gürbulak, Mücahit Günaydın, İsmail Ar, Ferit Gümüş, Mahsun İpekşen, Ahmet Efetürk, Rıdvan Aksoy, Mahmut Açıkgöz, Bulut Atabey, Baran Oğuz, Kemal Kaan Şafak, Zafer Gültekin, Semih Görkem Kıyar ve Uğur Toprak'tan oluşuyor.

Teknik heyette antrenörler Muharrem Karakafa, Zeki Karateke, Ali Reyhani ve Kaan Dalay, fizyoterapist Burhan Polat ve mekaniker Akın Göl de yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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