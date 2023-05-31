Çiftlikköy'de otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı

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YALOVA (AA) - Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkındaki otomobilde mahsur kalan 2 yaşındaki bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Alışveriş merkezinin açık otoparkına gelen kadın sürücü, otomobilini park etti ve aracından indi.



Anne, arka koltuktaki 2 yaşındaki bebeğini araçtan indirmek isterken kapılar kilitlenince durumu Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.



Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, aracın kelebek camını kırarak kapıyı açmayı başardı.



Ekipler ardından araçtan çıkardıkları bebeği annesine teslim etti.



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