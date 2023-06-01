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YALOVA (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası, Yalova'daki ikinci gün karşılaşmalarıyla devam etti.

90. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva günün ilk maçında Japonya, Avustralya'yı 65-51 mağlup etti. Günün ikinci mücadelesinde ise ABD ile Türkiye karşılaştı. İlk yarıda uzun süre önde götürdüğü karşılaşmada milliler, son iki Paralimpik Oyunları şampiyonu rakibine 81-59 yenildi. Türkiye, turnuvada ilk kez mağlup oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası'nda yarın Türkiye-Japonya ve Avustralya-ABD müsabakaları oynanacak.

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