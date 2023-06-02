Japon Başkonsolos Kenichi Kasahara, Çiftlikköy'de ziyaretlerde bulundu

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YALOVA (AA) - Japonya’nın İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret eden Başkonsolos Kenichi'ye, 2022 yılı başında Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin Yerel Hibelere Destek Programı ile itfaiye araç filosuna katılan "Afet ve Acil Durumlar İçin Arama Kurtarma Aracı" tanıtıldı.

Japonya ve Türkiye arasındaki dostluğun ve işbirliğinin sembolü olarak sağlanan hibe aracın özellikleri hakkında bilgiler alan Kenichi, aracı çok beğendiğini ve Çiftlikköy bölgesi için çok faydalı olacağını düşündüğünü dile getirdi.

Ardından Çiftlikköy Belediyesi Saklıbahçe Sosyal Tesisleri’nde konuk edilen Başkonsolos ile sohbet eden Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Japonya ile Türkiye arasında kökleri tarihe dayanan kardeşlik bağlarının olduğunu vurgulayan Silpagar, "Türk halkı olarak bizler Japonları çok seviyoruz, sizlerin de Türk halkını ve Türkiye’yi çok sevdiğinizi biliyoruz. Ziyaretiniz bizleri onurlandırdı." dedi.

Çiftlikköy’de son dönemde yapılan yatırımlar hakkında bilgiler veren ve ilçenin özelliklerini aktaran Silpagar, Kenichi ve yardımcısına günün anısına anı tabağı hediye etti.

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