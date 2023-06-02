Çınarcık'ta 70 yaşındaki kişi apartman bahçesinde ölü bulundu

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir kişi, yaşadığı apartmanın bahçesinde ölü bulundu.



Esenköy beldesi Aliye Hanım Mahallesi Yalova Caddesi'ndeki bir apartmanın sakinleri, komşuları Vedat Köşker'in (70) bahçede hareketsiz yattığını fark etti.



Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Köşker'in öldüğünü belirledi.



Yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi için Çınarcık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



KOAH hastası olduğu öğrenilen Köşker’in kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.

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