Yalova'da öğrenciler sürücülerin dikkatini çekmek için yaya geçidini 3 boyutlu yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da öğrenciler sürücülerin dikkatini çekmek için yaya geçidini 3 boyutlu yaptı

AA

Yalova'da okullarının önünden geçen sürücülerin farkındalığını artırmak isteyen güzel sanatlar lisesi öğrencileri, yaya geçidini 3 boyutlu hale getirdi.

Yalova'da öğrenciler sürücülerin dikkatini çekmek için yaya geçidini 3 boyutlu yaptı

YALOVA (AA) - Yalova'da okullarının önünden geçen sürücülerin farkındalığını artırmak isteyen güzel sanatlar lisesi öğrencileri, yaya geçidini 3 boyutlu hale getirdi.

Yalova Güzel Sanatlar Lisesinde, öğrencilerin talebiyle okul önünde bulunan yaya geçidini Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında belirginleştirerek sürücülerin dikkatini çekmek üzere proje hazırlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileriyle görüşerek gerekli izinleri alan okulun idarecileri ile öğrenci ve öğretmenlerin gönüllü yer aldığı projeyle, boya ile 3 boyutlu yaya geçidi oluşturuldu.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Cansel Yılmaz, AA muhabirine, okulun önündeki yoldan geçen özellikle yüksek tonajlı araç sürücülerinin dikkatini çekmek üzere bu projeyi geliştirdiklerini söyledi.

Çalışmaya, Resim Bölümü öğretmen ve öğrencilerinin katıldığını belirten Yılmaz, "Amacımız bu bölgeden geçen araçların yavaşlamasını ve trafik güvenliğini sağlamak." dedi.

11'inci sınıf öğrencisi Sudenaz Doğru da kendileri için bunun farklı bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Projede yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Doğru, "Buradan arabalar biraz hızlı geçiyordu. Yolun daha güvenli hale geldiğini düşünüyorum." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çınarcık'ta 70 yaşındaki kişi apartman bahçesinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Çınarcık'ta 70 yaşındaki kişi apartman bahçesinde ölü ...
Yalova'da polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçmak isteyen 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Yalova'da polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobille ...
Çiftlikköy Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, antrenör Kurtuluş Kantar Turhan ile anlaştı
YEREL HABERLER Çiftlikköy Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ...
Japon Başkonsolos Kenichi Kasahara, Çiftlikköy'de ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Japon Başkonsolos Kenichi Kasahara, Çiftlikköy'de ...
Yalova'da taksinin çarptığı ayı yaralandı
YEREL HABERLER Yalova'da taksinin çarptığı ayı yaralandı
Yalova'da kara yolunda taksinin çarptığı ayının tedavisine başlandı
YEREL HABERLER Yalova'da kara yolunda taksinin çarptığı ayının ...
Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası
YEREL HABERLER Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası
Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası maçları Yalova'da başladı
YEREL HABERLER Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası ...
Yalova'da evin bodrum katında uyuşturucu üreten 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Yalova'da evin bodrum katında uyuşturucu üreten 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.