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Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası'nda Türkiye finale yükseldi

AA

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası'nda Türkiye finale yükseldi

YALOVA (AA) – Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Kıtalararası Kupası üçüncü gününde Japonya’yı 64-62 yenerek finalde ABD'nin rakibi oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası, Yalova 90. Yıl Spor Salonu’ndaki karşılaşmalarla devam etti.

Türkiye, ABD, Avustralya ve Japonya'nın yer aldığı organizasyonun üçüncü gün müsabakaları yapıldı.

Günün ilk maçında Türkiye, Japonya'yı 64-62 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı ve finale adını yazdırdı.

Daha önce 2 maçını kaybeden Avustralya ise finale çıkmayı garantileyen ve rotasyonlu kadroyla mücadele eden ABD'yi 71-59 yendi.

Turnuvanın yarınki son gün müsabakalarında Türkiye finalde ABD ile karşılaşacak. Üçüncülük maçında ise Japonya ile Avustralya kozlarını paylaşacak.

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