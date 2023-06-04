Yalova'da mağazadaki saat hırsızlığı güvenlik kamerasında

YALOVA (AA) - Yalova'da bir mağazada yaşanan hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.
Süleymanbey Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde bulunan mağazaya giren kadın şüpheli, güvenlik kameralarını inceledikten sonra personelin başka bir müşteriyle ilgilenmesini fırsat bilip 2 bin lira değerinde bir saati çantasına attı.
Şüphelinin cep telefonuyla konuşarak mağazadan ayrılmasından 3 gün sonra sayımda eksik çıktığını tespit eden çalışanlar, kamera görüntülerini incelemeye başladı.
Görüntülerde kadının saati çantasına alıp gittiğini gören mağaza yetkilileri, durumu polise bildirdi.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.