Yalova'da mağazadaki saat hırsızlığı güvenlik kamerasında

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YALOVA (AA) - Yalova'da bir mağazada yaşanan hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

Süleymanbey Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde bulunan mağazaya giren kadın şüpheli, güvenlik kameralarını inceledikten sonra personelin başka bir müşteriyle ilgilenmesini fırsat bilip 2 bin lira değerinde bir saati çantasına attı.

Şüphelinin cep telefonuyla konuşarak mağazadan ayrılmasından 3 gün sonra sayımda eksik çıktığını tespit eden çalışanlar, kamera görüntülerini incelemeye başladı.

Görüntülerde kadının saati çantasına alıp gittiğini gören mağaza yetkilileri, durumu polise bildirdi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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