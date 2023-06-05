Kaytazdere Belediye Başkanı Kangal'ın yerine meclis seçime gitti

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesi Kaytazdere Beldesi Belediye Başkanı Ali Kangal'ın 10 ay hapis cezasıyla oluşan hak mahrumiyeti nedeniyle belediye meclisi, başkan vekili için seçime gitti.

Kaytazdere Belediye Başkanı Kangal'ın 10 ay hapis cezasıyla birlikte kamu hizmetlerinden de yasaklanmasına ilişkin tebliğin yapılmasının ardından belediye meclisi seçim gerçekleştirdi.



Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen seçimde aday olan AK Partili Meclis Üyesi Korhan Tan, 9 meclis üyesinden 5'inin oyunu alarak başkan vekili seçildi.

-Olay

2018 yılında görevden aldığı Fen İşleri Müdür Vekili Ş.D'nin göreve iadesine ilişkin mahkeme kararına uymadığı gerekçesiyle Yalova 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Taytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal hakkında, 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 2021 yılı ekim ayındaki duruşmada 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına, ayrıca infaz süresince kamu hizmetlerinden yasaklanmasına karar verildi.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesindeki istinaf incelemesinde yerel mahkemenin kararının hukuka uygun bulunmasıyla, Kangal'a infaz süresince kamu hizmetlerinden yasaklanması tebliğ edildi.

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