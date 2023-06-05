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Kaytazdere Belediye Başkan Vekilliğine AK Parti'li Meclis Üyesi Korhan Tan seçildi

AA

Kaytazdere Belediye Başkan Vekilliğine AK Parti'li Meclis Üyesi Korhan Tan seçildi

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesi Kaytazdere Beldesi Belediye Başkanı Ali Kangal'ın 10 ay hapis cezasıyla birlikte kamu hizmetlerinden de yasaklanmasına ilişkin tebliğin yapılmasının ardından başkan vekili seçimi gerçekleştirildi.

Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan seçimde aday olan AK Parti'li Meclis Üyesi Korhan Tan, 9 meclis üyesinden 5'inin oyunu alarak başkan vekili seçildi.

- Olay

2018 yılında görevden aldığı Fen İşleri Müdür Vekili Ş.D'nin göreve iadesine ilişkin mahkeme kararına uymadığı gerekçesiyle Yalova 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal'ın, 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 2021 yılı ekim ayındaki duruşmada 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına, ayrıca infaz süresince kamu hizmetlerinden yasaklanmasına karar verilmişti.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesindeki istinaf incelemesinde yerel mahkemenin kararının hukuka uygun bulunmasıyla, Kangal'a infaz süresince kamu hizmetlerinden yasaklanması tebliğ edilmişti.

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