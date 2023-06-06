Yalova'da "İpekyolu Sanataevet Uluslararası Resim Sergisi" açıldı

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde belediyenin destekleriyle düzenlenen "İpekyolu Sanataevet Uluslararası Resim Sergisi" ziyarete açıldı.



Altınova Belediyesi Konferans Salonu'nda İlhan Aydan'ın küratörlüğünde hazırlanan sergide, 6 ülkeden 32 sanatçının 50 resmi yer alıyor.



Açılışta konuşan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, ilçede 5'inci kez uluslararası resim sergisi açıldığını söyledi.



Oral, "Sanatseverleri sergimize davet ediyorum. Bu önemli etkinliğe katkı sağlayan bütün sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Sergimizin, özellikle gençlerimize bir rol model olması, kendilerine sanatsal açıdan bir yol çizebilmeleri adına yol göstereceğine inanıyorum." dedi.



Eserleriyle sergiye katılan ressamlardan Rabia Çiloğlu ise yurt içinde birçok sergiye katıldığını ifade etti.



Açılışın ardından Belediye Başkanı Oral ve beraberindekiler, sergideki eserleri inceleyerek ressamlardan bilgi aldı.

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