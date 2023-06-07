Yalova İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm görevine başladı

YALOVA (AA) - Yalova İl Emniyet Müdürlüğünden yaş haddinden emekliye ayrılan Göksel Topaloğlu'nun yerine atanan Salih Gözüm görevine başladı.
İl Emniyet Müdürlüğü önünde Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri tarafından karşılanan Gözüm, polis mangasını selamladıktan sonra makamına geçti.
Erzurum'un Horasan ilçesi doğumlu Salih Gözüm, 1990 yılında İstanbul Polis Koleji'nde, daha sonra 1994 yılında Polis Akademisi'nde öğrenimine devam etti.
1998'de komiser yardımcısı olarak göreve başlayan Gözüm, askerliğini 1999-2001 yıllarınde yedek subay olarak yerine getirdi.
Gözüm, genel hizmet ve terörle mücadele alanlarında, Sudan'da Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Gücü ve Afganistan NATO Misyonlarında görev aldı.
1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden Gözüm, İçişleri Bakanlığının onayıyla vekaleten Yalova İl Emniyet Müdürü olarak atandı.