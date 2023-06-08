Yalova'da bebeğinin mamasına zehir katmakla suçlanan babanın yargılanmasına devam edildi

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YALOVA (AA) - Yalova'da 13 günlük bebeğini mamasına zehir katarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan babanın yargılanması sürdürüldü.

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istenen ve tutuksuz yargılanan Serhat O. katılmadı.

Davada tanık olarak dinlenen 15 yaşındaki kızı E.O, anne ve babasının olaydan sonra boşandığını dile getirdi. Babasının annesinden hamileyken kürtaj olmasını istediğini ve kız kardeşini istemediğini anlatan E.O, babasının ufak bir bebeğe bunu yapabilecek bir karakterde olduğunu kaydetti.

Davaya taraf olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise bir önceki celsede serbest bırakılan Serhat O’nun tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşma dosyasındaki eksik hususların giderilmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi.

- Olay

Yalova'da, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk sahibi Serhat O, 8 Kasım 2021'de 13 günlük kızını mamasına kattığı karınca ilacıyla zehirlemeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Bebek E.E.O. ise hastanedeki tedavisinin ardından annesine teslim edilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, daha önce de büyük kızına yönelik benzer bir suç işlediğine dair adli sicil kaydı bulunan sanığın, "Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunulmuştu.

Sanık, bir önceki duruşmada tutukluluk süresi göz önüne alınarak tahliye edilmişti.





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