Eski milli futbolcu Faruk Yiğit, Yalovaspor'a teknik direktör oldu

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YALOVA (AA) - Yalova Süper Amatör Lig takımlarından Yalovaspor'da teknik direktörlüğe eski Fenerbahçeli milli oyuncu Faruk Yiğit getirildi.

Yeni sezonda Süper Amatör Lig'de mücadele edecek yeşil-kırmızılı kulüp, Yalova Belediyesi'nde düzenlenen törende Yiğit ile 2 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Faruk Yiğit, törende yaptığı konuşmada, Yalova ve Yalovaspor'un gönlünde ayrı bir yerinin bulunduğunu belirterek, "Yalovaspor'a vefa borcumuzu ödemeye geldim. Beni bu göreve layık gören Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ile Yalovaspor Başkanı İsmail Kaya'ya teşekkür ederim. En kısa zamanda çalışmalarımıza başlayıp, Yalovaspor'u hak ettiği konuma getireceğiz." diye konuştu.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk da kentin en önemli markalarından Yalovaspor'a sahip çıktıklarını ve belediye bünyesine aldıklarını bildirdi.

İlk iş olarak, Türk futbolunda büyük başarılara imza atarak Fenerbahçe ve milli formayla yeşil sahalarda ter döken Faruk Yiğit'le anlaştıklarını dile getiren Tutuk, başarılı olacağına canıgönülden inandıklarını ifade etti.

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