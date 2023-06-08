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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çınarcık’ta "Marmara Hepimizin" etkinliği düzenlendi

AA

Çınarcık’ta "Marmara Hepimizin" etkinliği düzenlendi

YALOVA (AA) - Çınarcık Belediyesi personeli ve öğrenciler 8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde bir araya gelerek, daha temiz bir Marmara için seferber farkındalık oluşturdular.

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Çınarcık Belediye Başkan Yardımcısı Murat Savaş , Çınarcık Belediye Meclis Üyeleri, Çınarcık Kent Konseyi Başkanı Tuncay Okatan, Çınarcık Belediye personeli, mahalle muhtarları, kamu kurum müdürleri, Yalova MAG-DER Mahalle ve Afet Gönüllüleri, Çınarcık Gülkent İlkokulu, Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve dalgıçlarla 8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde sahil temizliğinde yer aldı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü ile başlayan Türkiye Çevre Haftası’nın bir parçası olarak 8 Haziran Marmara Denizi Günü, Marmara Denizi’nin tüm kıyı illerinde etkinliklerle eş zamanlı olarak Çınarcık’ta sahil temizliği yapıldı.

Etkinlik sonunda Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer sahil temizliğine katılan tüm öğrencilere ikram da bulunarak onlarla sohbet etti.

Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm belediyelerin katılımları ile "Marmara Hepimizin" mesajını Çınarcık Belediyesi personeli ve öğrencilerle birlikte verdi.

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