Kick boksta dünya derecesi elde eden Halit Sincar, Başkan Soyer'i ziyaret etti

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YALOVA (AA) - Çınarcık Carbon Fitnes Kick Boks Takımı sporcusu olan ve Dünya Kupası müsabakalarında "Low Kick" branşında 3'üncülüğü elde eden Halit Sincar, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer'i ziyaret etti.



Sincar, müsabakalara katılmasındaki desteğinden dolayı Başkan Soyer'e teşekkür etti.

Soyer de her zaman sporcularnı yanında olduklarını belirterek, "Böylesine değerli sporcuları Çınarcık'a kazandıran İsmail Necdet Köken hocamıza, bizlere bu onuru ve mutluluğu yaşatan kick boksun Çınarcık'taki gençlerine bir kez daha teşekkür ederim." dedi.

Ziyarette, antrenör İsmail Necdet Köken de yer aldı.

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