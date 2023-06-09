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Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

AA

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

YALOVA (AA) - Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucuyu kentte "üst torbacı" tabir edilen kişiler ile sokak satıcılarına ulaştıracakları bilgisine ulaşılan F.T, E.B. ve Y.A'nın bulunduğu otomobili Altınova-Yalova kara yolunda durdurdu.

Otomobilde ve üzerlerinde yapılan aramalarda F.T. ile E.B'den 60,41 gram metamfetamin, 50 adet sentetik hap bulundu. Y.A'nın evinde narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin" ile yapılan aramada ise 192 adet sentetik hap, 64 adet sentetik ecza grubu hap ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen F.T. ve Y.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Diğer operasyonlar

Ayrıca, ekiplerin gerçekleştirdiği diğer operasyonlarda "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.B, Y.S, Ş.A. ve A.M. yakalanarak cezaevine teslim edildi. Gözaltına alınan bir zanlı çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi, sokak satıcılarından kullanmak için uyuşturucu satın alan 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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