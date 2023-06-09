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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova Basın Birliği gazeteci adayı liseli öğrencilerine eğitim desteği verecek

AA

Yalova Basın Birliği gazeteci adayı liseli öğrencilerine eğitim desteği verecek

YALOVA (AA) - Yalova'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yalova Basın Birliği (YBB) arasında lisede eğitim gören Gazetecilik Bölümü öğrencileri için işbirliği protokolü imzalandı.

TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Gazetecilik Bölümü öğrencilerine yönelik protokole, Valilik makamında Vali Muammer Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve YBB Başkanı Cem Mete Okur tarafından imzalar atıldı.

Akmeşe, törende basın mensuplarına yaptığı açıklamada, demokratik toplumlarda gazeteciliğin toplumun doğru bilgilendirilmesi, hızlı ve etkili şekilde habercilik anlayışının gerçekleştirilmesi anlamında önemli bir meslek olduğunu söyledi.

Mesleği icra edenlerin bu değerler ışığında yetişmesinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Akmeşe, şöyle devam etti:

"İlimizde bulunan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin de bu anlamda sektörle işbirliği yapacak şekilde hem teorik bilgileri okulda doğru kazanmaları hem de sektörün yaptığı çalışmalarının tam ortasında yer almaları noktasında Yalova Basın Birliği ile protokol imzaladık. Burada sektörle karşılıklı yapılacak çalışmalar, öğrencilerimizin eğitimleri, yine Yalova Basın Birliği aracılığıyla burs verilmesi, öğrencilerimizin sektörde yaptıkları işleri fiili olarak sahada yansımasının bulunması gibi birçok anlamda yapılacak faaliyetlerin toplandığı protokol söz konusu. Biz burada hem gazetecilik faaliyetine değer katacaklarını hem de öğrencilerimizin bu anlamda daha iyi eğitim alabileceğini düşünüyoruz."

- Bilgi paylaşımı, burs ve staj desteği

Okur ise projenin, öğrencilerin okulda aldıkları eğitimin yanında pratikte katılabilecekleri çalışmaları içerdiğini aktardı.

Lise öğrencilerinin okulu bitirdikten sonra mesleği daha severek yapabilmeleri adına Yalova Basın Birliği olarak sahadaki deneyimli gazetecilerle taşın altına ellerini koyduklarını vurgulayan Okur, "Sektördeki arkadaşlarımız sahada yaşadıklarını, tecrübelerini okuldaki öğrenci arkadaşlarımıza aktararak sektörün geleceğine yönelik daha profesyonel, daha kaliteli işleri ilerleyen zamanlarda yapacaklar. İnşallah öğrencilerin bu anlamda gelişimlerine, bu mesleğe olan sevgilerinin artmasına vesile oluruz." ifadesini kullandı.

Protokolde öğrenciler için başta burs sağlanması olmak üzere sektörde uzun yıllardır görev yapan bilgi ve birikimlerini aktarabileceklerini dile getiren Okur, "Özellikle öğrenci arkadaşlarımızın son sınıfta aldıkları stajın tamamlanması noktasında Yalova'da gazetecilerin temsil edildiği tek yapı olan Yalova Basın Birliği üyesi kurum ve kuruluşların da ellerinden geldiği desteği göstereceğini söyleyebilirim. Staj noktasında başarılı gazeteci arkadaşlarımızın kurumlarında stajlarını tamamlamaları konusunda da çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

İmza töreninde, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Demir, YBB başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

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