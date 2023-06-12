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YALOVA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Semt77 Yalovaspor, sahasında Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni 74-60 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

90. Yıl Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-14 önde bitiren ev sahibi takım, devre arasına da 42-24’lük avantajla gitti.

Üçüncü periyotta skoru 61-39’a getiren yeşil-kırmızılılar, son periyotta da üstünlüğünü koruyarak müsabakadan 74-60 galip ayrılarak seride 2-1’lik üstünlüğü elde etti.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin dördüncü karşılaşması, 14 Haziran Çarşamba günü yine Yalova’da oynanacak. Yeşil-kırmızılılar, bu müsabakayı kazanırsa play-off finalinde Yılyak Samsunspor’un rakibi olacak.

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