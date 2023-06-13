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Yalova'da arkadaşını cam parçasıyla öldürdüğü iddia edilen sanığın müebbet hapsi istendi

AA

Yalova'da arkadaşını cam parçasıyla öldürdüğü iddia edilen sanığın müebbet hapsi istendi

YALOVA (AA) - Yalova'da tartıştığı arkadaşını boğazını cam parçasıyla keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Uğur Ender T. (24), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öldürülen İbrahim Karakılıç'ın ailesi, sanık yakınları ve avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanık avukatı, şüphelinin cezai ehliyetinin bulunduğuna yönelik Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporu kabul etmediklerini söyledi.

Öldürülen gencin ailesinin avukatı raporun uzmanlar tarafından hazırlandığını, herhangi bir itirazlarının bulunmadığını belirterek, sanığın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, sanık Uğur Ender T'nin cam parçasını Karakılıç'ın boynuna saplayarak "kasten adam öldürme" suçunu işlemesi nedeniyle müebbet hapsini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının yeni rapor alınması talebinin reddine, dosyada adı geçen tanığın dinlenilmesine ve Uğur Ender T'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Uğur Ender T, 6 Nisan 2022'de Yalı Caddesi'ndeki bir binanın ikinci katında tadilat yapan arkadaşı İbrahim Karakılıç'ın (21) yanına gelmiş, aralarında kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma büyüyüp kavgaya dönüşmüştü. Kısa süre önce tanıştığı Uğur Ender T. tarafından cam parçasıyla boğazı kesilen Karakılıç, Yalova Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Kaçan Uğur Ender T. ise İsmet İnönü Caddesi'nde polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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