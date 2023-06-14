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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Sigorta, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile yeni sponsorluk anlaşması imzaladı

AA

Türkiye Sigorta, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile yeni sponsorluk anlaşması imzaladı

YALOVA (AA) - Türkiye Sigorta ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) arasında futbol alanındaki iş birliğinin yanı sıra basketbol milli takımlar ile milli sporcular düzeyinde iş birliğini kapsayan yeni sponsorluk anlaşması imzalandı.

Yalova'daki bir otelde düzenlenen programda, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli ile TBESF Başkanı Alpaslan Erkoç tarafından protokole imzalar atıldı.

Erkoç, törendeki konuşmasında, Türkiye Sigorta'ya daha önce de verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

Benli ise firmanın kuruluşundan itibaren bir olmak, birlik olmak için durmadan çalıştıklarını dile getirdi.

Bir ve birlik olmanın en güzel örneklerini yaşatan, yol arkadaşı olmaktan büyük gurur duydukları milli sporcuların, gönüllerinde ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayan Benli, "Oyuncularımız sadece azimleri ve başarılarıyla değil aynı zamanda ülkemize yaşattıkları gurur ve Türkiye'yi tek yürek halinde getirmeleriyle de göz bebeğimizdir. Bugün burada Ampute A Milli Takımı ile olan iş birliğini devam ettirme kararımızın arkasında güçlü ve tutkulu bir şekilde sporun birleştirici gücüne inanmak var." dedi.

Benli, ilk sponsorluklarında Ampute Futbol A Milli Takımı'nın sadece yetenekleriyle değil aynı zamanda engel tanımayan ruhları ve hedefleriyle herkesi derinden etkilediğini anlattı.

Onların özverili çalışmaları, engelleri aşma azimleri ve başarılarının topluma ilham verdiğini kaydeden Benli, şöyle konuştu:

"Türkiye Sigorta olarak bu değerlere sahip çıkmak, toplumda farkındalık yaratmak ve engel tanımayan bireylere destek olmak misyonumuzun bir parçası. Bayrağımızı yurt dışında gururla dalgalandıran ve dünya şampiyonu olan millilerimiz ile Türkiye Sigorta olarak omuz omuza yürümeye devam edecek olmamız bizim için büyük bir onur.

Bu iş birliği Türkiye Sigorta olarak sporun birleştirici ve dönüştürücü gücüne olan inancı yansıtıyor. Engel tanımayan sporcularımızın azimleri ve amaçlarıyla Türkiye Sigorta'nın değerleri ve hedefleri arasında büyük bir uyum olduğunu görüyorum. Ampute Futbol Milli Takımımızın yanında bu yıl desteğimizi daha da geliştirerek tekerlekli sandalye, tenis milli takım sporcularımız Zeliha Aksak ve Uğur Altınel ile para yüzme milli takım sporcumuz Sevilay Öztürk'e de destek vermekten gurur duyuyoruz. Ay yıldızlı formayı Avrupa ve dünyada başarıyla dalgalandıran sporcularımızın her zaman destekçisi olacağız, onlarla yan yana yürüyeceğiz."

Ampute Futbol Milli Takımı Antrenörü İsmail Temiz, Türkiye Sigorta'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederek, imkansız diye bir şey olmadığını ve desteklerle başarılara devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye Sigorta'nın bireysel sponsor olduğu milli yüzücü Sevilay Öztürk de daha önce dünya ikinciliğini kazandığını hatırlatarak, 1,5 ay sonra düzenlenecek dünya şampiyonasında hedefinin birincilik olduğunu belirtti.

Törene, TBESF Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Coşkun, Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim, Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu, Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takım sporcuları Zeliha Aksak, Uğur Altınel, Ampute Futbol A Milli Takımı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takım sporcuları katıldı.

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