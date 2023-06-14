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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı finali

AA

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı finali

YALOVA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı finalinde Semt77 Yalovaspor, sahasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 90-73 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve finale yükseldi.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunda 24-21 önde geçen ev sahibi takım, devre arasına 43-33’lük avantajla girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı 14 sayıya kadar çıkaran yeşil-kırmızılı takım, final periyoduna 66-52 önde gitti. Maçın son çeyreğinde üstünlüğünü koruyan Semt77 Yalovaspor, müsabakadan 17 sayı farkla 90-73 galip ayrıldı.

Bu sonuçla seride durumu 3-1 yapan yeşil-kırmızılılar, finalde Yılyak Samsunspor’un rakibi oldu.

Semt77 Yalovaspor’da Orhan Aydın Hacıyeva 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Ev sahibinde Melih Kapucu 20, Kadir Bayram 15 ve Ricardo Ledo da 11 sayıyla skora katkıda bulundu. Jamuni McNeace, 11 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde ise Darnell Edge 20, Alp Karahan 15 ve Tobin Carberry de 12 sayıyla oynadı.

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